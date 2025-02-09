У Литві кажуть про безпроблемну роботу енергосистеми після від’єднання від РФ і Білорусі

Литовський оператор системи передачі електроенергії Litgrid каже, що робота енергосистеми держав Балтії після від’єднання від Росії і Білорусі відбувається безпроблемно.

Як повідомляє LRT, пише "Європейська правда", про це сказав представник компанії Донатас Мателіоніс.

У Litgrid повідомили, що ізольована робота системи проходить безпроблемно. У цей період три балтійські країни отримують електроенергію лише з власних об’єктів генерації.

"Система функціонує стабільно, перевірка відбулась успішно. Ми бачимо, що проведена робота й реалізовані проєкти дали результат, системи працюють так як і мали", – прокоментував керівник департаменту управління системою Донатас Мателіоніс.

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У неділю ще відбувається перевірка вольтажу, що передбачає штучне створення викривлень, аби подивитись, як автоматизована система регулювання відреагує на них. Тестування проводиться у координації з Латвією та Естонією.

"Після успішного завершення тестування, планується синхронізоване приєднання о 14-00", – додав посадовець.

Нагадаємо, ще у липні 2024 року міністри енергетики Естонії, Латвії та Литви підтвердили наміри синхронізуватись із континентальною європейською енергосистемою ENTSO-E та від’єднатись від російської в лютому 2025 року. Від’єднання відбулося 8 лютого.

Прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал назвав це "знаменним днем", а його попередниця на цій посаді, нині головний дипломат ЄС Кая Каллас назвала цю подію "перемогою свободи та європейської єдності".

Прем’єр-міністр Литви Гінтаутас Палуцкас висловив переконання, що від’єднання трьох країн Балтії від енергосистеми РФ зміцнює енергетичну безпеку балтійських держав.