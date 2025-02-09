В Литве говорят о беспроблемной работе энергосистемы после отсоединения от РФ и Беларуси

Литовский оператор системы передачи электроэнергии Litgrid говорит, что работа энергосистемы государств Балтии после отсоединения от России и Беларуси происходит беспроблемно.

Как сообщает LRT, пишет "Европейская правда", об этом сказал представитель компании Донатас Мателионис.

В Litgrid сообщили, что изолированная работа системы проходит беспроблемно. В этот период три балтийские страны получают электроэнергию только из собственных объектов генерации.

"Система функционирует стабильно, проверка состоялась успешно. Мы видим, что проведенная работа и реализованные проекты дали результат, системы работают так, как и планировалось", – прокомментировал руководитель департамента управления системой Донатас Мателионис.

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В воскресенье еще происходит проверка вольтажа, предусматривающая искусственное создание искажений, чтобы посмотреть, как автоматизированная система регулирования отреагирует на них. Тестирование проводится в координации с Латвией и Эстонией.

"После успешного завершения тестирования, планируется синхронизированное присоединение в 14-00", – добавил чиновник.

Напомним, еще в июле 2024 года министры энергетики Эстонии, Латвии и Литвы подтвердили намерения синхронизироваться с континентальной европейской энергосистемой ENTSO-E и отсоединиться от российской в феврале 2025 года. Отсоединение состоялось 8 февраля.

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал назвал это "знаменательным днем", а его предшественница на этом посту, ныне главный дипломат ЕС Кая Каллас назвала это событие "победой свободы и европейского единства".

Премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас выразил убеждение, что отсоединение трех стран Балтии от энергосистемы РФ укрепляет энергетическую безопасность балтийских государств.