"Свобода від шантажу": президентка Єврокомісії вітає синхронізацію енергомереж Балтії з ЄС

Після того, як країни Балтії синхронізували свої електромережі із Західною Європою, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що це означає свободу від погроз і шантажу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

"Сьогодні ми творимо історію. Ми приєднуємо країни Балтії до континентальної європейської електромережі. Лінії електропередачі, що з'єднують нас з Білоруссю та Росією, демонтуються. Ця зміна ліній електропередачі, яка з'єднувала вас з ворожими сусідами, відійде в минуле", – сказала фон дер Ляєн у Вільнюсі.

"Це свобода від погроз, шантажу", – додала президентка ЄК.

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Фон дер Ляєн підкреслила, що країни Балтії попереджали Євросоюз, "що російський газ має приховану ціну залежності" задовго до того, як російські танки увійшли в Україну.

"Весь ЄС зараз поступово відмовляється від російського викопного палива – це нова ера", – сказала президентка ЄК.

За її словами, сьогодні потрібно говорити не лише про економічну, а й про ширшу безпеку континенту, і нещодавнє пошкодження підводних кабелів у Балтійському морі – це те, "що не можна ігнорувати".

"ЄС і НАТО повинні тепер діяти взаємодоповнюючим чином", – сказала фон дер Ляєн.

Президентка ЄК зазначила, що при захисті критичної інфраструктури ЄС пріоритети мають бути надані запобіганню, прокладанню нових кабелів, диверсифікації і виявленню загроз, а також швидкому реагуванню на них і їх вирішенню.

"Зараз найкращий час для того, щоб взяти нашу оборону і безпеку в свої руки", – сказала фон дер Ляєн.

У суботу Литва, Латвія та Естонія успішно від'єдналися від російської енергосистеми (ОЕС/UPS), яка працювала з радянських часів, і почали працювати в ізольованому режимі, а в неділю, о 14:05, вони підключилися до західноєвропейських електромереж.

Прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал назвав це "знаменним днем", а його попередниця на цій посаді, нині головний дипломат ЄС Кая Каллас назвала цю подію "перемогою свободи та європейської єдності".

Прем’єр-міністр Литви Гінтаутас Палуцкас висловив переконання, що від’єднання трьох країн Балтії від енергосистеми РФ зміцнює енергетичну безпеку балтійських держав.