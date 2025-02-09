"Свобода от шантажа": президент Еврокомиссии приветствует синхронизацию энергосетей Балтии с ЕС

После того, как страны Балтии синхронизировали свои электросети с Западной Европой, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что это означает свободу от угроз и шантажа.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

"Сегодня мы творим историю. Мы присоединяем страны Балтии к континентальной европейской электросети. Линии электропередачи, соединяющие нас с Беларусью и Россией, демонтируются. Эта смена линий электропередачи, которая соединяла вас с враждебными соседями, отойдет в прошлое", – сказала фон дер Ляйен в Вильнюсе.

"Это свобода от угроз, шантажа", – добавила президент ЕК.

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Фон дер Ляйен подчеркнула, что страны Балтии предупреждали Евросоюз, "что российский газ имеет скрытую цену зависимости" задолго до того, как российские танки вошли в Украину.

"Весь ЕС сейчас постепенно отказывается от российского ископаемого топлива – это новая эра", – сказала президент ЕК.

По ее словам, сегодня нужно говорить не только об экономической, но и о более широкой безопасности континента, и недавнее повреждение подводных кабелей в Балтийском море – это то, "что нельзя игнорировать".

"ЕС и НАТО должны теперь действовать взаимодополняющим образом", – сказала фон дер Ляйен.

Президент ЕК отметила, что при защите критической инфраструктуры ЕС приоритеты должны быть предоставлены предотвращению, прокладке новых кабелей, диверсификации и выявлению угроз, а также быстрому реагированию на них и их решению.

"Сейчас лучшее время для того, чтобы взять нашу оборону и безопасность в свои руки", – сказала фон дер Ляйен.

В субботу Литва, Латвия и Эстония успешно отсоединились от российской энергосистемы (ОЭС/UPS), которая работала с советских времен, и начали работать в изолированном режиме, а в воскресенье, в 14:05, они подключились к западноевропейским электросетям.

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал назвал это "знаменательным днем „, а его предшественница на этом посту, ныне главный дипломат ЕС Кая Каллас назвала это событие "победой свободы и европейского единства".

Премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас выразил убеждение, что отсоединение трех стран Балтии от энергосистемы РФ укрепляет энергетическую безопасность балтийских государств.