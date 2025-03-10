Прем'єр Литви відповів, чи він все ще хоче відновити дипвідносини з Китаєм

Литва готова направити посла або дипломатичного представника до Китаю, якщо Пекін направить до Вільнюса свого.

Про це, як пише "Європейська правда", заявив прем'єр-міністр Гінтаутас Палуцкас, його заяву наводить LRT.

Палуцкас відповідав на запитання, чи прагне Литва відновити дипломатичні відносини з Китаєм, незважаючи на попередження Департаменту державної безпеки про те, що такий крок був би помилкою.

"Якщо Пекін надішле до нас свого дипломатичного представника, ми надішлемо до них свого. Це наша мета, і це не означає, що ми підемо на якісь жертви", – сказав Палуцкас журналістам.

Даріус Яунішкіс, директор Департаменту держбезпеки, заявив у п'ятницю, що, незважаючи на розмови про готовність відновити діалог, Китай ніколи не пробачить Литві її відносини з Тайванем, і вибачення лише принизять Вільнюс.

Перед вступом на посаду Палуцкас заявляв, що його уряд прагнутиме відновити повноцінне дипломатичне представництво у відносинах з Китаєм, не йдучи на надмірні поступки Пекіну.

У січні Пекін натякнув, що відкритий до нормалізації відносин з Литвою.

Детальніше читайте у статті: Литва завершує конфлікт із Китаєм: як та чому Вільнюс змінює відносини з партнером РФ.