Спецслужби Литви вважають, що налагодити відносини з Китаєм не вдасться

Глава Департаменту державної безпеки Литви Дарюс Яунішкіс вважає, що, незважаючи на розмови про бажання відновити діалог, Китай ніколи не пробачить Литві її стосунків із Тайванем.

Його заяву наводить LRT, повідомляє "Європейська правда.

При цьому, за словами Яунішкіса, вибачення перед Пекіном будуть для Вільнюса принизливими.

"За нашою оцінкою, Китай, ймовірно, ніколи не пробачить Литві визнання Тайваню і, як вони собі уявляють, руйнування їхньої єдності, ідеї єдиного Китаю", – сказав глава литовської спецслужби.

Він переконаний, що навіть вибачення перед Китаєм не змінять ситуацію.

"Це буде просто приниженням і дуже великою зовнішньополітичною невдачею", – зазначив Яунішкіс.

Раніше литовський прем'єр Гінтаутас Палуцкас заявив, що відновлення зв'язків з Китаєм буде складним, та підкреслив, що ці відносини ґрунтуються на спільній стратегії Європейського Союзу, яка змінюється через геополітичні та економічні причини.

А міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс сказав, що Вільнюс зацікавлений у нормалізації відносин з Пекіном, оскільки Литва потребує функціонуючого посольства в Китаї.

24 січня Китай заявив, що з нетерпінням чекає на повернення відносин з Литвою до "нормального стану", і що двері до діалогу завжди відкриті.

Детальніше читайте у статті: Литва завершує конфлікт із Китаєм: як та чому Вільнюс змінює відносини з партнером РФ.