Премьер Литвы ответил, хочет ли он все еще восстановить дипотношения с Китаем

Литва готова направить посла или дипломатического представителя в Китай, если Пекин направит в Вильнюс своего.

Об этом, как пишет "Европейская правда", заявил премьер-министр Гинтаутас Палуцкас, его заявление приводит LRT.

Палуцкас отвечал на вопрос, стремится ли Литва восстановить дипломатические отношения с Китаем, несмотря на предупреждение Департамента государственной безопасности о том, что такой шаг был бы ошибкой.

"Если Пекин пришлет к нам своего дипломатического представителя, мы пришлем к ним своего. Это наша цель, и это не означает, что мы пойдем на какие-то жертвы", – сказал Палуцкас журналистам.

Дариус Яунишкис, директор Департамента госбезопасности, заявил в пятницу, что, несмотря на разговоры о готовности возобновить диалог, Китай никогда не простит Литве ее отношения с Тайванем, и извинения лишь унизят Вильнюс.

Перед вступлением в должность Палуцкас заявлял, что его правительство будет стремиться восстановить полноценное дипломатическое представительство в отношениях с Китаем, не идя на чрезмерные уступки Пекину.

В январе Пекин намекнул, что открыт к нормализации отношений с Литвой.

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