Туск с намеком на США: настоящее лидерство означает уважение к меньшим и более слабым

Премьер-министр Польши Дональд Туск после спора главы МИД Радослава Сикорского с миллиардером Илоном Маском и госсекретарем США Марком Рубио обратился к союзникам на английском языке, призвав уважать даже меньших и более слабых партнеров.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Туск в понедельник опубликовал пост на английском языке в соцсети Х (Twitter), в котором отметил, что "настоящее лидерство означает уважение к партнерам и союзникам", даже если они "меньше и слабее". Он подчеркнул, что настоящее лидерство – это никогда не о превосходстве. "Дорогие друзья, подумайте об этом", – написал Дональд Туск.

True leadership means respect for partners and allies. Even for the smaller and weaker ones. Never arrogance. Dear friends, think about it. – Donald Tusk (@donaldtusk) March 10, 2025

В ночь на понедельник Туск в другой публикации встал на защиту Сикорского, которого после спора с Маском и Рубио атаковала оппозиция.

Спор начался с поста Илона Маска, который написал в воскресенье в X, что его система Starlink является основой украинской армии, и если он ее отключит, украинская линия фронта обвалится.

На его сообщение отреагировал Радослав Сикорский, отметив, что Starlink для Украины оплачивается правительством Польши, и подобные угрозы заставляют задуматься о надежности поставщика услуг.

Его сообщение не осталось без внимания госсекретаря США Марко Рубио. Глава американской дипломатии обвинил Сикорского в том, что он "выдумывает".

В новом посте Маск сказал, что Сикорскому надо "замолчать", и назвал его "маленьким человеком".