Туск с намеком на США: настоящее лидерство означает уважение к меньшим и более слабым

Премьер-министр Польши Дональд Туск после спора главы МИД Радослава Сикорского с миллиардером Илоном Маском и госсекретарем США Марком Рубио обратился к союзникам на английском языке, призвав уважать даже меньших и более слабых партнеров.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Туск в понедельник опубликовал пост на английском языке в соцсети Х (Twitter), в котором отметил, что "настоящее лидерство означает уважение к партнерам и союзникам", даже если они "меньше и слабее". Он подчеркнул, что настоящее лидерство – это никогда не о превосходстве. "Дорогие друзья, подумайте об этом", – написал Дональд Туск.

True leadership means respect for partners and allies. Even for the smaller and weaker ones. Never arrogance. Dear friends, think about it.