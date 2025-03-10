"Є президентські схильності": Лукашенко змінив прем’єр-міністра Білорусі

Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко відправив у відставку з посади прем’єра Романа Головченка, який очолював уряд майже п'ять років – новим прем'єр-міністром став Александр Турчин.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує "Наша Ніва".

Турчин був помічником Лукашенка в Гомельській області, керівником апарату Ради міністрів, а згодом його перевели на посаду першого заступника прем'єр-міністра. У 2019 році Турчин очолив Мінський облвиконком (виконавчий орган у Мінській області).

Першою заявою Турчина на новій посаді було те, що "суттєвого коригування економічного курсу не буде". На запитання, чи потрібно змінювати підходи, він сказав: "Мій улюблений вислів – "еволюція без революцій".

Колишній глава уряду 51-річний Роман Головченко обіймав посаду прем'єр-міністра Білорусі з червня 2020 року. Тепер він став головою Нацбанку. Попередник Головченка Павел Каллаур пропрацював на цій посаді 10 років.

За даними видання Zerkalo, Лукашенко у понеділок заявив Турчину, що у нього є "президентські схильності".

"Я хочу, щоб ви завжди пам'ятали – у вас є такі президентські схильності, як у мене. Ви можете різко крутнути. Але тут вам доведеться з Романом Александровичем (експрем'єром і новим керівником Нацбанку. – Ред.) радитися", – сказав Лукашенко.

Нагадаємо, нещодавно Лукашенко заявив, що Мінськ готовий організувати переговори Дональда Трампа, Владіміра Путіна і Володимира Зеленського.

Раніше повідомлялось, що на тлі інтересу Трампа Лукашенко загорівся знайти рідкісноземельні метали в Білорусі.