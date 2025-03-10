Лукашенко сменил премьер-министра Беларуси

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко отправил в отставку с должности премьера Романа Головченко, который возглавлял правительство почти пять лет – новым премьер-министром стал Александр Турчин.

Об этом, как пишет "Европейская правда", информирует "Наша Нива".

Турчин был помощником Лукашенко в Гомельской области, руководителем аппарата Совета министров, а затем его перевели на должность первого заместителя премьер-министра. В 2019 году Турчин возглавил Минский облисполком (исполнительный орган в Минской области).

Первым заявлением Турчина на новой должности было то, что "существенной корректировки экономического курса не будет". На вопрос, нужно ли менять подходы, он сказал: "Мое любимое выражение – "эволюция без революций".

Бывший глава правительства 51-летний Роман Головченко занимал должность премьер-министра Беларуси с июня 2020 года. Теперь он стал главой Нацбанка. Предшественник Головченко Павел Каллаур проработал на этой должности 10 лет.

По данным издания Zerkalo, Лукашенко в понедельник заявил Турчину, что у него есть "президентские склонности".

"Я хочу, чтобы вы всегда помнили – у вас есть такие президентские склонности, как у меня. Вы можете резко крутануть. Но здесь вам придется с Романом Александровичем (экс-премьером и новым руководителем Нацбанка. – Ред.) советоваться", – сказал Лукашенко.

Напомним, недавно Лукашенко заявил, что Минск готов организовать переговоры Дональда Трампа, Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Ранее сообщалось, что на фоне интереса Трампа Лукашенко загорелся идеей найти редкоземельные металлы в Беларуси.