Британія стурбована активністю Китаю в Південнокитайському морі

Велика Британія стурбована "небезпечною і дестабілізуючою" діяльністю Китаю в Південнокитайському морі.

Про це в X (Twitter) написав міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, Велика Британія і світова економіка залежать від того, наскільки безпечні та надійні ці торгові шляхи

"Ми стурбовані небезпечною і дестабілізуючою діяльністю Китаю в Південно-Китайському морі… Філіппіни перебувають на вістрі цієї (китайської) діяльності, стикаючись із частими викликами свободі судноплавства і міжнародному праву", – зазначив очільник британського МЗС.

Девід Леммі вирушив з візитом на Філіппіни, де підписав спільну рамкову угоду про розширення співпраці в галузі оборони, регіональної безпеки та боротьби зі зміною клімату.

Нагадаємо, влітку минулого року Військово-морські сили США і Франції проводили спільні військові навчання у Філіппінському морі на підтримку вільного і відкритого Індо-Тихоокеанського регіону.

Крім того, Філіппіни і Німеччина зобов'язалися підписати угоду про оборонне співробітництво цього року, пообіцявши відстоювати міжнародний порядок в Індо-Тихоокеанському регіоні.

А 6 грудня 2024 року Збройні сили США, Філіппін та Японії провели спільні навчання у Південнокитайському морі.