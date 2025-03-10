Британия обеспокоена активностью Китая в Южнокитайском море

Великобритания обеспокоена "опасной и дестабилизирующей" деятельностью Китая в Южнокитайском море.

Об этом в X (Twitter) написал министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми, сообщает "Европейская правда".

По его словам, Великобритания и мировая экономика зависят от того, насколько безопасны и надежны эти торговые пути

"Мы обеспокоены опасной и дестабилизирующей деятельностью Китая в Южно-Китайском море... Филиппины находятся на острие этой (китайской) деятельности, сталкиваясь с частыми вызовами свободе судоходства и международному праву", – отметил глава британского МИД.

Дэвид Лэмми отправился с визитом на Филиппины, где подписал совместное рамочное соглашение о расширении сотрудничества в области обороны, региональной безопасности и борьбы с изменением климата.

Напомним, летом прошлого года Военно-морские силы США и Франции проводили совместные военные учения в Филиппинском море в поддержку свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона.

Кроме того, Филиппины и Германия обязались подписать соглашение об оборонном сотрудничестве в этом году, пообещав отстаивать международный порядок в Индо-Тихоокеанском регионе.

А 6 декабря 2024 года Вооруженные силы США, Филиппин и Японии провели совместные учения в Южнокитайском море.