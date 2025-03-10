В Греции ультраконсервативного депутата задержали после погрома в музее

В Греции задержали депутата от ультраконсервативной партии после того, как он по религиозным соображениям устроил погром в музее.

Об этом сообщает Kathimerini, пишет "Европейская правда".

Депутата от ультраконсервативной греческой партии Niki Николаоса Пападопулоса задержали после того, как он устроил погром в Национальной галерее в Афинах с лозунгами о том, что экспонаты являются "святотатскими".

Предварительно сообщается, что речь идет о временной экспозиции с работами греческих художников, среди которых были карикатуры на религиозные темы. Экспозиция запланирована с января по сентябрь.

Депутат перед инцидентом писал письмо администрации музея и требовал убрать экспонаты, которые его возмутили, и писал депутатский запрос по этому поводу к министру культуры.

В итоге депутат пришел в музей, разбил защитное стекло и начал топтаться на одной из работ, выкрикивая, что это оскорбление религии. Что именно было изображено на работах, которые возмутили Пападопулоса, не сообщается.

Политику грозят обвинения в вандализме с отягчающими обстоятельствами. Его адвокат обнародовал заявление о том, что задержание Пападопулоса незаконно, поскольку произошло без согласования с парламентом.

Между тем многие другие политики осудили его поступок, преимущественно с лозунгами, что это грубое посягательство на свободу выражения взглядов и в демократической стране это неприемлемо.

В Минкульте отметили, что действуют "в интересах защиты всего культурно-художественного наследия страны" и "не приобщаются к актам цензуры".

Основанная в 2019 году партия Niki сочетает идеи православного консерватизма и национализма, в парламенте она имеет 10 мандатов из 300.

Напомним, ранее сообщалось, что Греция и Великобритания близки к соглашению по мраморам Парфенона.

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