Немецкие "Зеленые" выступили против плана ХДС по миллиардным инвестициям в оборону

Немецкая Партия зеленых отклонила предложенный консервативным блоком ХДС/ХСС пакет мер, который позволил бы привлечь миллиарды евро инвестиций в оборону и инфраструктуру за счет долгов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

На пресс-конференции в понедельник сопредседатель немецких "Зеленых" Франциска Брантнер заявила, что ее партия не будет способствовать раздаче новым правительством "предвыборных подарков".

Она раскритиковала решение блока ХДС/ХСС, а также Социал-демократической партии, которая согласовала инициативу об инвестициях, не включать "Зеленых" в обсуждение и проигнорировать их приоритеты, в частности борьбу с изменением климата.

В то же время сопредседатель "Зеленых" сказала, что там готовы к дальнейшим переговорам с будущей коалицией и предложат собственное законодательство по увеличению оборонных расходов за счет долга.

Блок ХДС/ХСС, который возглавляет вероятный будущий канцлер Фридрих Мерц, и социал-демократы планируют встретиться с коллегами из Партии зеленых в Берлине позже в понедельник.

Напомним, 4 марта ХДС/ХСС и СДПГ договорились о многомиллиардном пакете финансирования обороны и инфраструктуры. Они согласились добиваться ослабления долгового тормоза Германии, чтобы облегчить финансирование оборонного сектора.

Партии договорились, что все расходы на оборону, превышающие 1% ВВП, будут освобождены от долговых ограничений. Кроме того, должен быть создан специальный инфраструктурный фонд общим объемом 500 миллиардов в течение 10 лет, из которого также получат выгоду федеральные земли.

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