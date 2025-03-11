Фінляндія пропонує конфіскувати заморожені росактиви, що посилить Україну на переговорах про мир

Для того, щоб посилити позицію України на мирних перемовинах, необхідно конфіскувати російські заморожені активи на території Європейського Союзу.

Про це заявила віцепрем'єр-міністерка – міністерка фінансів Фінляндії Рікка Пурра перед початком засідання Ради ЄС з питань економіки і фінансів у Брюсселі, передає кореспондент "Європейської правди".

Нагальна потреба держав Євросоюзу полягає в тому, щоб зробити Україну сильнішою для забезпечення справедливого миру, і цьому допомогла б конфіскація російських активів, заморожених в ЄС, переконана міністерка.

"Сьогодні ми продовжимо наші дискусії щодо санкцій та їх імплементації. На цей час наша нагальна потреба полягає в тому, щоб забезпечити сильну переговорну позицію України для забезпечення справедливого і тривалого миру", – сказала Рікка Пурра.

За її словами, "щоб досягти цього, треба продовжувати посилювати санкції, щоб вони "кусалися" ще більше".

"На даний момент нам треба рухатися вперед та конфіскувати (російські заморожені) активи, щоб забезпечити сильну позицію для мирних переговорів", – наголосила фінська міністерка.

Нагадаємо, що ідею про необхідність "використати росактиви прямо зараз" підтримав і президент Фінляндії Александер Стубб.

Нещодавно десятки європейських депутатів закликали Бельгію конфіскувати російські активи, заморожені під її юрисдикцією.

Більше про поточну ситуацію навколо санкцій та росактивів читайте у матеріалі Тетяни Висоцької з Брюсселя: "Орбан ламає санкції. Як вето Угорщини може "розморозити" третину російських активів у ЄС"