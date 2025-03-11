Финляндия предлагает конфисковать замороженные росактивы, что усилит Украину на переговорах о мире

Для того, чтобы усилить позицию Украины на мирных переговорах, необходимо конфисковать российские замороженные активы на территории Европейского Союза.

Об этом заявила вице-премьер-министр – министр финансов Финляндии Рикка Пурра перед началом заседания Совета ЕС по вопросам экономики и финансов в Брюсселе, передает корреспондент "Европейской правды".

Насущная потребность государств Евросоюза заключается в том, чтобы сделать Украину более сильной для обеспечения справедливого мира, и этому помогла бы конфискация российских активов, замороженных в ЕС, убеждена министр.

"Сегодня мы продолжим наши дискуссии относительно санкций и их имплементации. На данный момент наша насущная потребность заключается в том, чтобы обеспечить сильную переговорную позицию Украины для обеспечения справедливого и прочного мира", – сказала Рикка Пурра.

По ее словам, "чтобы достичь этого, надо продолжать усиливать санкции, чтобы они „кусались" еще больше".

"На данный момент нам надо двигаться вперед и конфисковать (российские замороженные) активы, чтобы обеспечить сильную позицию для мирных переговоров", – подчеркнула финский министр.

Напомним, что идею о необходимости "использовать росактивы прямо сейчас" поддержал и президент Финляндии Александер Стубб.

Недавно десятки европейских депутатов призвали Бельгию конфисковать российские активы, замороженные под ее юрисдикцией.

Больше о текущей ситуации вокруг санкций и росактивов читайте в материале Татьяны Высоцкой из Брюсселя: "Орбан ломает санкции. Как вето Венгрии может "разморозить" треть российских активов в ЕС"