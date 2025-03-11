В Дании хотят значительно ужесточить наказание за нарушение санкций против РФ

Правительство Дании представило законопроект, который существенно усиливает наказание за нарушение санкций против России, которые были введены ЕС.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции Дании.

В частности, в проекте предлагается наказывать нарушение мер против РФ лишением свободы сроком до пяти лет. Сейчас за подобное нарушение предусмотрено максимальное наказание в виде заключения до четырех месяцев.

Если преступление совершено при отягчающих обстоятельствах, наказание будет увеличено до восьми лет.

"Абсолютно неприемлемо, чтобы датские компании решали нарушить санкции ЕС против, например, России и Беларуси, чтобы получить дополнительную прибыль. Датское правительство хочет положить этому конец. Именно поэтому мы предлагаем законопроект, который значительно ужесточает наказание за нарушение санкций ЕС", – сказал министр юстиции Дании Петер Хуммельгаард.

В свою очередь глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен подчеркнул, что санкции играют важнейшую роль во внешней политике и политике безопасности страны.

"Например, мы используем санкции, чтобы нанести удар по экономике России и свести к минимуму ее возможности после незаконного вторжения в Украину. Если кто-то обходит санкции, это имеет прямые последствия для нашей безопасности", – отметил он.

Между тем "Европейская правда" сообщала, что в Брюсселе неформально готовятся к сценарию, при котором Венгрия заблокирует продление антироссийских санкций, и действие санкционных пакетов с 16 марта прекратится.

Сейчас европейские переговорщики хотят использовать все возможности, чтобы найти непубличные инструменты убеждения Венгрии и закрыть санкционное решение вовремя.

Ближайшее заседание послов ЕС запланировано на среду, 12 марта, и следующее – на пятницу, 14 марта, – в канун дедлайна для продолжения пакетов индивидуальных санкций против россиян и российского бизнеса.

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