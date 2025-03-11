Экс-советника правительства Швеции обвиняют в оставлении секретных документов в отеле

В Швеции обвинили бывшего советника правительства по вопросам национальной безопасности в небрежном обращении с секретной информацией.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на обвинительное заключение от вторника, 11 марта, пишет "Европейская правда".

Шведская прокуратура обвинила бывшего советника правительства по вопросам национальной безопасности – Генрика Ландерхольма – в небрежном обращении с секретной информацией после того, как он якобы забыл документы в конференц-отеле в 2023 году.

Прокуроры заявили, что Ландерхольм по халатности разгласил "информацию, касающуюся условий секретного характера и разглашение которой иностранному государству могло нанести ущерб безопасности Швеции".

Обвинительное заключение гласит, что Ландерхольм оставил документы в незапертом сейфе, когда выходил из отеля, а позже документы были возвращены.

Отмечается, что избранный на эту должность правительством премьер-министра Ульфа Кристерссона в 2022 году, Ландерхольм ушел в отставку в январе 2025 года после начала уголовного расследования по этому делу.

По информации шведской газеты Dagens Nyheter, советник премьера Кристерссона положил четыре документа с секретной информацией в шкаф в здании возле Стокгольма, где проходила рабочая встреча, и забыл о них.

Как узнали журналисты, в документе содержалась информация, которая в случае разглашения может нанести ущерб безопасности Швеции.

27 января 2025 года Ландерхольм объявил о своей отставке, поскольку полиция начала расследование после того, как он нечаянно оставил секретные документы в отеле.