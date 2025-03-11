В Британии задержали 59-летнего мужчину в связи со столкновением танкера и грузового судна в Северном море, что привело к гибели одного моряка и грозит экологическим бедствием.

Об этом сообщает BBC, пишет "Европейская правда".

В полиции графства Хамберсайд, которой поручили расследование обстоятельств морской аварии, заявили о задержании 59-летнего мужчины. Ему грозят обвинения в серьезной халатности, которая привела к летальному исходу. Других деталей о задержанном не сообщают.

Правоохранители выясняют обстоятельства в сотрудничестве с Агентством по морским делам и береговой охраны.

"Мы продолжим общаться со всеми причастными к событиям, чтобы установить полную картину обстоятельств инцидента", – отметили в полиции.

В настоящее время пожар на танкере Stena Immaculate почти ликвидировали, тогда как на грузовом судне Solong он еще продолжается. Танкер почти точно останется на плаву благодаря конструктивным особенностям – его трюм разделен на изолированные отсеки и это защищает судно от затопления. Относительно грузового корабля прогнозы менее оптимистичны.

Напомним, авария произошла утром 10 марта недалеко от берегов Британии в Северном море – столкнулись нефтяной танкер под флагом США и грузовое судно под флагом Португалии.

Авиационное топливо с танкера в результате аварии попало в море. Масштабы экологического бедствия пока неизвестны.

Один из членов экипажа грузового судна считается пропавшим без вести и, скорее всего, погиб.