Макрон приветствует идею 30-дневного перемирия, но указывает на Россию

Президент Франции Эмманюэль Макрон приветствовал идею возможного 30-дневного прекращения огня в Украине, но указывает, что нужно дождаться ответа России.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В своей реакции на встречу Украины и США в Саудовской Аравии во вторник Макрон приветствовал прогресс, достигнутый во время переговоров, в частности, относительно идеи возможного 30-дневного прекращения огня.

"Сейчас мяч явно на стороне России", – написал Макрон в соцсети Х 11 марта вечером.

Франция и ее партнеры, подчеркнул он, остаются сторонниками прочного и длительного мира, подкрепленного надежными гарантиями безопасности для Украины.

Накануне Макрон во время встречи с начальниками штабов в Париже призвал перейти к планированию гарантий безопасности для Украины после "завершения войны".

По итогам встречи в саудовском городе Джидда 11 марта Украина согласилась на немедленное введение 30-дневного режима прекращения огня, если Россия тоже пойдет на такой шаг.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что после переговоров в Джидде Россия должна продемонстрировать свою готовность к достижению мира.