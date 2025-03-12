У Міноборони Польщі підтвердили відновлення поставок зброї США до України

Міністерство національної оборони Польщі підтвердило відновлення постачань американської зброї Україні через хаб у польському Жешуві.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Заступник голови Міністерства національної оборони Польщі Павел Залевський повідомив у соцмережі Х у вівторок ввечері: "Відновлено постачання американської зброї з POLLOGHAB в Ясьонці до України".

Заступник глави ОПУ Павло Паліса також підтвердив на своїй сторінці у Facebook, що "безпекова допомога від США відновлена".

Крім того, директорка Національної розвідки США Тулсі Габбард підтвердила, що пауза в обміні розвідувальними даними з Україною припинилась.

Це відбулося у результаті переговорів делегацій України і США, які відбулися в Саудівській Аравії у вівторок.

Глава уряду Польщі Дональд Туск позитивно оцінив результат переговорів України та США у Джидді.

Нагадаємо, за підсумками зустрічі у саудівському місті Джидда 11 березня Україна погодилась на негайне запровадження 30-денного режиму припинення вогню, якщо Росія теж піде на такий крок.