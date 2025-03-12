Туск побачив "важливий крок до миру" після переговорів України і США

Глава уряду Польщі Дональд Туск позитивно оцінив результат переговорів України та США у саудівському місті Джидда 11 березня.

Про це він написав у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

Як відзначив Туск, "схоже, що американці та українці зробили важливий крок до миру".

Він наголосив, що Європа готова допомогти Україні досягти справедливого і тривалого миру.

Глава МЗС України Андрій Сибіга у середу прибув до Польщі, де він розповідає польським колегам про висновки після вчорашніх американсько-українських мирних переговорів у Саудівській Аравії.

Нагадаємо, за підсумками зустрічі у саудівському місті Джидда 11 березня Україна погодилась на негайне запровадження 30-денного режиму припинення вогню, якщо Росія теж піде на такий крок.

Сибіга повідомив, що поінформував європейських партнерів про результати переговорів між Україною і США.