Туск побачив "важливий крок до миру" після переговорів України і США
Глава уряду Польщі Дональд Туск позитивно оцінив результат переговорів України та США у саудівському місті Джидда 11 березня.
Про це він написав у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".
Як відзначив Туск, "схоже, що американці та українці зробили важливий крок до миру".
Він наголосив, що Європа готова допомогти Україні досягти справедливого і тривалого миру.
Глава МЗС України Андрій Сибіга у середу прибув до Польщі, де він розповідає польським колегам про висновки після вчорашніх американсько-українських мирних переговорів у Саудівській Аравії.
Нагадаємо, за підсумками зустрічі у саудівському місті Джидда 11 березня Україна погодилась на негайне запровадження 30-денного режиму припинення вогню, якщо Росія теж піде на такий крок.
Сибіга повідомив, що поінформував європейських партнерів про результати переговорів між Україною і США.