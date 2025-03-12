Politico: Келлога могли усунути від переговорного процесу щодо війни в Україні

Спецпосланця Трампа з питань України та Росії Кіта Келлога, за даними деяких джерел видання Politico, могли відсторонити від переговорів про врегулювання війни – хоча офіційно посадовці адміністрації стверджують, що це не так.

Про це йдеться у публікації Politico у вівторок, пише "Європейська правда".

Деякі інсайдери в адміністрації Трампа кажуть, що Келлог був значною мірою відсторонений від переговорів, у той час як інші – в тому числі держсекретар Марко Рубіо, радник з національної безпеки Майк Волц і посол на Близькому Сході Стів Віткофф – займають центральне місце в переговорах з українцями та росіянами.

Зокрема, переговори між американцями та українцями в Саудівській Аравії 11 березня пройшли без участі спецпредставника Трампа з питань України і Росії.

Його відсутність підкреслює, що його відсунули на другий план, стверджують деякі посадовці адміністрації, а також кілька республіканських експертів з питань зовнішньої політики, які неофіційно консультують команду президента.

"Роль Келлога під великим питанням", – сказав представник адміністрації Трампа виданню. "Незрозуміло, чому президент не прийме остаточного рішення з цього приводу. Занадто багато керівників, плюс Віткофф, намагаються зіграти роль героя, який закінчив війну. Келлог "потроху накульгує", вносячи плутанину в те, хто і що робить", – додав співрозмовник.

Водночас інші посадовці заперечили усунення Келлога.

"Президент Трамп використав таланти багатьох високопосадовців адміністрації, щоб допомогти привести війну в Україні до мирного врегулювання. Генерал Келлог залишається цінною частиною команди, особливо в тому, що стосується переговорів з нашими європейськими союзниками", – заявив речник Білого дому з питань національної безпеки Джеймс Г'юїтт.

Речниця Білого дому Анна Келлі додала, що головним завданням генерала Келлога "є виконання чітких вказівок президента щодо припинення цієї війни".

Особа, близька до Келлога, повідомила, що він часто говорить безпосередньо з президентом, "і саме на нього він працює, а не на когось іншого". Келлог почав працювати на Трампа ще у 2015 році, на відміну від більшості людей, які брали участь у переговорах. Співрозмовник також стверджував, що Келлог має найкращі стосунки в адміністрації з українським лідером Володимиром Зеленським, зазначивши, що їхні стосунки тривають вже кілька років.

Особа, близька до Келлога, заперечила, що Келлога витісняють, і сказала, що це просто "ймовірно, міжусобиця у Вашингтоні".

Нагадаємо, за підсумками зустрічі у саудівському місті Джидда 11 березня Україна погодилась на негайне запровадження 30-денного режиму припинення вогню, якщо Росія теж піде на такий крок.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Штати передадуть Росії пропозицію про 30-денне "припинення вогню" в Україні, та сподіваються на її згоду.