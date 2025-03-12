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Politico: Келлога могли усунути від переговорного процесу щодо війни в Україні

Новини — Середа, 12 березня 2025, 12:17 — Христина Бондарєва

Спецпосланця Трампа з питань України та Росії Кіта Келлога, за даними деяких джерел видання Politico, могли відсторонити від переговорів про врегулювання війни – хоча офіційно посадовці адміністрації стверджують, що це не так.

Про це йдеться у публікації Politico у вівторок, пише "Європейська правда".

Деякі інсайдери в адміністрації Трампа кажуть, що Келлог був значною мірою відсторонений від переговорів, у той час як інші – в тому числі держсекретар Марко Рубіо, радник з національної безпеки Майк Волц і посол на Близькому Сході Стів Віткофф – займають центральне місце в переговорах з українцями та росіянами.

Зокрема, переговори між американцями та українцями в Саудівській Аравії 11 березня пройшли без участі спецпредставника Трампа з питань України і Росії.

Його відсутність підкреслює, що його відсунули на другий план, стверджують деякі посадовці адміністрації, а також кілька республіканських експертів з питань зовнішньої політики, які неофіційно консультують команду президента.

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"Роль Келлога під великим питанням", – сказав представник адміністрації Трампа виданню. "Незрозуміло, чому президент не прийме остаточного рішення з цього приводу. Занадто багато керівників, плюс Віткофф, намагаються зіграти роль героя, який закінчив війну. Келлог "потроху накульгує", вносячи плутанину в те, хто і що робить", – додав співрозмовник.

Водночас інші посадовці заперечили усунення Келлога. 

"Президент Трамп використав таланти багатьох високопосадовців адміністрації, щоб допомогти привести війну в Україні до мирного врегулювання. Генерал Келлог залишається цінною частиною команди, особливо в тому, що стосується переговорів з нашими європейськими союзниками", – заявив речник Білого дому з питань національної безпеки Джеймс Г'юїтт.

Речниця Білого дому Анна Келлі додала, що головним завданням генерала Келлога "є виконання чітких вказівок президента щодо припинення цієї війни".

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Особа, близька до Келлога, повідомила, що він часто говорить безпосередньо з президентом, "і саме на нього він працює, а не на когось іншого". Келлог почав працювати на Трампа ще у 2015 році, на відміну від більшості людей, які брали участь у переговорах. Співрозмовник також стверджував, що Келлог має найкращі стосунки в адміністрації з українським лідером Володимиром Зеленським, зазначивши, що їхні стосунки тривають вже кілька років.

Особа, близька до Келлога, заперечила, що Келлога витісняють, і сказала, що це просто "ймовірно, міжусобиця у Вашингтоні".

Нагадаємо, за підсумками зустрічі у саудівському місті Джидда 11 березня Україна погодилась на негайне запровадження 30-денного режиму припинення вогню, якщо Росія теж піде на такий крок.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Штати передадуть Росії пропозицію про 30-денне "припинення вогню" в Україні, та сподіваються на її згоду.

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