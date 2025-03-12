Politico: Келлога могли отстранить от переговорного процесса по войне в Украине

Спецпосланника Трампа по вопросам Украины и России Кита Келлога, по данным некоторых источников издания Politico, могли отстранить от переговоров об урегулировании войны – хотя официально чиновники администрации утверждают, что это не так.

Об этом говорится в публикации Politico во вторник, пишет "Европейская правда".

Некоторые инсайдеры в администрации Трампа говорят, что Келлог был в значительной степени отстранен от переговоров, в то время как другие – в том числе госсекретарь Марко Рубио, советник по национальной безопасности Майк Уолц и посол на Ближнем Востоке Стив Уиткофф – занимают центральное место в переговорах с украинцами и россиянами.

В частности, переговоры между американцами и украинцами в Саудовской Аравии 11 марта прошли без участия спецпредставителя Трампа по вопросам Украины и России.

Его отсутствие подчеркивает, что его отодвинули на второй план, утверждают некоторые чиновники администрации, а также несколько республиканских экспертов по вопросам внешней политики, которые неофициально консультируют команду президента.

"Роль Кэллога под большим вопросом", – сказал представитель администрации Трампа изданию. "Непонятно, почему президент не примет окончательного решения по этому поводу. Слишком много руководителей, плюс Уиткофф, пытаются сыграть роль героя, который закончил войну. Келлог "понемногу хромает", внося путаницу в то, кто и что делает", – добавил собеседник.

В то же время, другие чиновники отрицают отстранение Келлога.

"Президент Трамп использовал таланты многих высокопоставленных чиновников администрации, чтобы помочь привести войну в Украине к мирному урегулированию. Генерал Келлог остается ценной частью команды, особенно в том, что касается переговоров с нашими европейскими союзниками", – заявил представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Джеймс Хьюитт.

Пресс-секретарь Белого дома Анна Келли добавила, что главной задачей генерала Келлога "является выполнение четких указаний президента о прекращении этой войны".

Лицо, близкое к Келлогу, сообщило, что он часто говорит напрямую с президентом, "и именно на него он работает, а не на кого-то другого". Келлог начал работать на Трампа еще в 2015 году, в отличие от большинства людей, участвовавших в переговорах. Собеседник также утверждал, что Кэллог имеет лучшие отношения в администрации с украинским лидером Владимиром Зеленским, отметив, что их отношения продолжаются уже несколько лет.

Лицо, близкое к Кэллогу, отрицает, что Кэллога вытесняют, и говорит, что это просто "вероятно, междоусобица в Вашингтоне".

Напомним, по итогам встречи в саудовском городе Джидда 11 марта Украина согласилась на немедленное введение 30-дневного режима прекращения огня, если Россия тоже пойдет на такой шаг.

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Штаты передадут России предложение о 30-дневном "прекращении огня" в Украине, и надеются на ее согласие.