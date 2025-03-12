Спікер Сейму Литви про переговори у Джидді: "Вселяють оптимізм"

Спікер Сейму Литви Саулюс Скверняліс заявив, що переговори між США і Україною в Саудівській Аравії "вселяють оптимізм".

Його слова цитує литовський суспільний мовник LRT, пише "Європейська правда".

У середу, 12 березня, Скверняліс прокоментував американсько-українські переговори у Саудівській Аравії, які відбулися напередодні, 11 березня.

"Переговори, які відбуваються, вселяють оптимізм. Зараз м'яч, безумовно, на боці Росії, і, можливо, це відкриє очі американцям на реакцію Росії на те, що відбулося на переговорах", – сказав він.

Спікер Сейму Литви наголосив на важливості того, аби мир в Україні був досягнутий "не за рахунок жертви".

"У таких умовах немає потреби у складних переговорах – Україна може капітулювати навіть за тих умов, які існують", – сказав він.

Скверняліс також проінформував, що обговорив цю ситуацію із головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком.

"Україна сповнена рішучості захищати себе, вона точно не капітулює, але чи зробить світ і європейські країни все можливе для того, щоб вона змогла досягти миру на правильних умовах, залежить від нас. Але з боку України немає настрою відчаю, паніки чи поразки", – додав він.

Нагадаємо, за підсумками зустрічі у саудівському місті Джидда 11 березня Україна погодилась на негайне запровадження 30-денного режиму припинення вогню, якщо Росія теж піде на такий крок.

Очільник Міністерства закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що таке тимчасове припинення вогню важливе, адже "це у жодному разі не про заморожений конфлікт".

А російські джерела агентства Reuters заявили, що лідер РФ Владімір Путін навряд чи прийме пропозицію США про 30-денне припинення вогню в Україні.