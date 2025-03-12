Спикер Сейма Литвы о переговорах в Джидде: "Вселяют оптимизм"

Спикер Сейма Литвы Саулюс Сквернялис заявил, что переговоры между США и Украиной в Саудовской Аравии "вселяют оптимизм".

Его слова цитирует литовский общественный вещатель LRT, пишет "Европейская правда".

В среду, 12 марта, Сквернялис прокомментировал американо-украинские переговоры в Саудовской Аравии, которые состоялись накануне, 11 марта.

"Переговоры, которые происходят, вселяют оптимизм. Сейчас мяч, безусловно, на стороне России, и, возможно, это откроет глаза американцам на реакцию России на то, что произошло на переговорах", – сказал он.

Спикер Сейма Литвы подчеркнул важность того, чтобы мир в Украине был достигнут "не за счет жертвы".

"В таких условиях нет необходимости в сложных переговорах – Украина может капитулировать даже при тех условиях, которые существуют", – сказал он.

Сквернялис также проинформировал, что обсудил эту ситуацию с председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком.

"Украина полна решимости защищать себя, она точно не капитулирует, но сделает ли мир и европейские страны все возможное для того, чтобы она смогла достичь мира на правильных условиях, зависит от нас. Но со стороны Украины нет настроения отчаяния, паники или поражения", – добавил он.

Напомним, по итогам встречи в саудовском городе Джидда 11 марта Украина согласилась на немедленное введение 30-дневного режима прекращения огня, если Россия тоже пойдет на такой шаг.

Глава Министерства иностранных дел Андрей Сибига заявил, что такое временное прекращение огня важно, ведь "это ни в коем случае не о замороженном конфликте".

А российские источники агентства Reuters заявили, что лидер РФ Владимир Путин вряд ли примет предложение США о 30-дневном прекращении огня в Украине.