Рубіо каже, що зустріч G7 у Квебеку буде не про те, як США "збираються захопити Канаду"

Державний секретар США Марко Рубіо заявив у середу, 12 березня, що зустріч міністрів закордонних справ G7 у Квебеку "не є зустріччю про те, як ми збираємося захопити Канаду".

Про це він сказав журналістам, цитує CNN, пише "Європейська правда".

Рубіо запевнив, що не планує обговорювати часто повторювані висловлювання президента США Дональда Трампа про те, що Канада "повинна стати 51-м штатом".

"Це не те, що ми будемо обговорювати на G7, і не те, що ми будемо обговорювати під час нашої поїздки сюди", – сказав він.

Держсекретар США наголосив, що є "багато інших речей, над якими нам потрібно працювати разом".

"Ми разом захищаємо Північну Америку через NORAD (командування повітряно-космічних сил Північної Америки) і повітряний простір нашого континенту – не кажучи вже про питання України та інші спільні проблеми. Отже, ми будемо зосереджені в G7 на всіх цих питаннях", – проінформував Рубіо.

Він запевнив, що "це не зустріч про те, як ми збираємося захопити Канаду".

Нагадаємо, Трамп запровадив 25% тарифи на більшу частину канадського і мексиканського імпорту і подвоїв чинні 10% мита на імпорт з Китаю до 20%.

У відповідь експрем’єр Канади Джастін Трюдо оголосив про запровадження 25-відсоткових тарифів щодо американських товарів на суму $155 млрд.

Також нещодавно Трамп вкотре запропонував Канаді стати "51-м штатом" і назвав Трюдо "губернатором".

А 11 березня американський президент оголосив про нові тарифи проти Канади у відповідь на підвищення канадською провінцією Онтаріо на 25% цін на електроенергію для США.

Тоді ж він заявив, що якщо Канада стане "омріяним 51-м штатом", то "всі тарифи, як і все інше, повністю зникнуть".