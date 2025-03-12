Рубио говорит, что встреча G7 в Квебеке будет не о том, как США "собираются захватить Канаду"

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил в среду, 12 марта, что встреча министров иностранных дел G7 в Квебеке "не является встречей о том, как мы собираемся захватить Канаду".

Об этом он сказал журналистам, цитирует CNN, пишет "Европейская правда".

Рубио заверил, что не планирует обсуждать часто повторяющиеся высказывания президента США Дональда Трампа о том, что Канада "должна стать 51-м штатом".

"Это не то, что мы будем обсуждать на G7, и не то, что мы будем обсуждать во время нашей поездки сюда", – сказал он.

Госсекретарь США подчеркнул, что есть "много других вещей, над которыми нам нужно работать вместе".

"Мы вместе защищаем Северную Америку через NORAD (командование воздушно-космических сил Северной Америки) и воздушное пространство нашего континента – не говоря уже о вопросах Украины и других общих проблемах. Итак, мы будем сосредоточены в G7 на всех этих вопросах", – проинформировал Рубио.

Он заверил, что "это не встреча о том, как мы собираемся захватить Канаду".

Напомним, Трамп ввел 25% тарифы на большую часть канадского и мексиканского импорта и удвоил действующие 10% пошлины на импорт из Китая до 20%.

В ответ экс-премьер Канады Джастин Трюдо объявил о введении 25-процентных тарифов в отношении американских товаров на сумму $155 млрд.

Также недавно Трамп в очередной раз предложил Канаде стать "51-м штатом „ и назвал Трюдо "губернатором".

А 11 марта американский президент объявил о новых тарифах против Канады в ответ на повышение канадской провинцией Онтарио на 25% цен на электроэнергию для США.

Тогда же он заявил, что если Канада станет "желанным 51-м штатом", то "все тарифы, как и все остальное, полностью исчезнут".