ЗМІ: президент Польщі розблокує призначення кількох послів, яке тяглось рік

Польський президент Анджей Дуда пішов назустріч уряду в питанні призначення кількох послів, що він блокував протягом останнього року на тлі конфлікту.

Про це стало відомо радіостанції RMF FM, передає "Європейська правда".

За інформацією ЗМІ, Дуда погодився підписати призначення нових послів Польщі в Австралії, Сербії, Словенії та при Європейському Союзі.

Пропозиції щодо цих чотирьох призначень вже надійшли до Президентського палацу для отримання висновку.

Минулого року МЗС Польщі не запитувало думки президента стосовно призначень послів і просто надсилало йому кандидатури, які той мав затвердити.

Дуда виступив проти цього, що призвело до затримки з призначеннями. У публічну площину скандал вилився через незгоду стосовно кандидатури майбутнього посла Польщі у США Богдана Кліха.

У деяких випадках – і це стосується також України – новий посол, обраний урядом, вирушав у статусі тимчасового повіреного у справах.

За даними RMF FM, суперечка стосовно кандидатури Кліха досі не вирішена, тому Польща й надалі залишається без повноцінного посла у США.

Деталі скандалу читайте у статті Польська "дипломатична війна".