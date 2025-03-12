СМИ: президент Польши разблокирует назначение нескольких послов, которое тянулось год

Польский президент Анджей Дуда пошел навстречу правительству в вопросе назначения нескольких послов, что он блокировал в течение последнего года.

Об этом стало известно радиостанции RMF FM, передает "Европейская правда".

По информации СМИ, Дуда согласился подписать назначение новых послов Польши в Австралии, Сербии, Словении и при Европейском Союзе.

Предложения по этим четырем назначениям уже поступили в Президентский дворец для получения заключения.

В прошлом году МИД Польши не спрашивал мнения президента относительно назначений послов и просто присылал ему кандидатуры, которые тот должен был утвердить.

Дуда выступил против этого, что привело к задержке с назначениями. В публичную плоскость скандал вылился из-за несогласия относительно кандидатуры будущего посла Польши в США Богдана Клиха.

В некоторых случаях – и это касается также Украины – новый посол, избранный правительством, отправлялся в статусе временного поверенного в делах.

По данным RMF FM, спор относительно кандидатуры Клиха до сих пор не решен, поэтому Польша и дальше остается без полноценного посла в США.

Детали скандала читайте в статье Польская "дипломатическая война".