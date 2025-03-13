Канада хоче порушити питання мит США на зустрічі G7
Канада має намір постійно порушувати питання запроваджених США тарифів під час зустрічі міністрів закордонних справ країн G7 цього тижня.
Про це під час пресконференції в Оттаві заявила глава МЗС Канади Мелані Жолі, яку цитує "Укрінформ", повідомляє "Європейська правда".
Вона розповіла, що планує зустрітись із держсекретарем США Марко Рубіо, а також колегами з європейських країн.
"Під час кожної зустрічі я порушуватиму питання мит, аби координувати відповідь із європейцями та тиснути на американців", – сказала Жолі.
Вона наголосила, що американські мита "стосуються значно більшого, ніж наша економіка".
"Йдеться про майбутнє нашої країни. Суверенітет й ідентичність нашої країни не підлягають обговоренню...Ми захищатимемо наш суверенітет, наші робочі місця й спосіб життя, й робитимемо це разом кожного дня", – підкреслила глава МЗС Канади.
За її словами, "канадці дали чітко зрозуміти, що не відступлять й не піддадуться примусу".
"Виправдання цих мит змінюється щодня. Єдина константа у цій невиправданій торговій війні – це розмови президента Трампа про анексію нашої країни шляхом економічного примусу", – резюмувала Жолі.
Нагадаємо, Трамп запровадив 25%-ві тарифи на більшу частину канадського і мексиканського імпорту і подвоїв чинні 10% мита на імпорт з Китаю до 20%.
У відповідь експрем’єр Канада оголосила про запровадження 25-відсоткових тарифів щодо американських товарів на суму $155 млрд.