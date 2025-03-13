Канада хочет поднять вопрос пошлин США на встрече G7

Канада намерена постоянно поднимать вопрос введенных США тарифов во время встречи министров иностранных дел стран G7 на этой неделе.

Об этом во время пресс-конференции в Оттаве заявила глава МИД Канады Мелани Жоли, которую цитирует "Укринформ", сообщает "Европейская правда".

Она рассказала, что планирует встретиться с госсекретарем США Марко Рубио, а также коллегами из европейских стран.

"Во время каждой встречи я буду поднимать вопрос пошлин, чтобы координировать ответ с европейцами и давить на американцев", – сказала Жоли.

Она подчеркнула, что американские пошлины "касаются значительно большего, чем наша экономика".

"Речь идет о будущем нашей страны. Суверенитет и идентичность нашей страны не подлежат обсуждению...Мы будем защищать наш суверенитет, наши рабочие места и образ жизни, и будем делать это вместе каждый день", – подчеркнула глава МИД Канады.

По ее словам, "канадцы дали четко понять, что не отступят и не поддадутся принуждению".

"Оправдание этих пошлин меняется каждый день. Единственная константа в этой неоправданной торговой войне – это разговоры президента Трампа об аннексии нашей страны путем экономического принуждения", – резюмировала Жоли.

Напомним, Трамп ввел 25% тарифы на большую часть канадского и мексиканского импорта и удвоил действующие 10% пошлины на импорт из Китая до 20%.

В ответ экс-премьер Канада объявила о введении 25-процентных тарифов в отношении американских товаров на сумму $155 млрд.