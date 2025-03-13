В Орбана анонсували візит прем'єра Ізраїлю, на арешт якого видав ордер МКС

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу відвідає Угорщину з офіційним візитом у найближчі кілька тижнів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив керівник апарату угорського прем’єра Гергей Гуяш, якого цитує ATV.

Угорський прем’єр Віктор Орбан запросив Нетаньягу відвідати Угорщину в листопаді минулого року, заявивши, що він гарантує, що ордер на арешт ізраїльського прем’єра, виданий Міжнародним кримінальним судом, не буде виконаний.

"Як тільки дата візиту буде визначена, ми її оголосимо – звичайно, з урахуванням безпекових аспектів, які в даному випадку дуже важливі", – сказав Гуяш.

На запитання, чи розглядає уряд Угорщини можливість виходу з МКС, він відповів: "Я вже висловлював думку, що я був би дуже прихильником виходу. Уряд ще не прийняв такого рішення. Орган втратив сенс, виконуючи політичну функцію замість юридичної".

Нещодавно глава угорського МЗС Петер Сійярто заявив, що Будапешт оцінює свою співпрацю з Міжнародним кримінальним судом після указу президента США щодо санкцій проти суду.

Як відомо, 6 лютого президент США Дональд Трамп підписав указ про санкції проти Міжнародного кримінального суду, головною причиною чого став ордер на арешт проти топпосадовців Ізраїлю.

Читайте статтю "ЄвроПравди" про те, чому ордер МКС на арешт прем’єра Нетаньягу б’є також по Україні.