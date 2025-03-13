У Орбана анонсировали визит премьера Израиля, на арест которого выдал ордер МУС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетит Венгрию с официальным визитом в ближайшие несколько недель.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил руководитель аппарата венгерского премьера Гергей Гуйяш, которого цитирует ATV.

Венгерский премьер Виктор Орбан пригласил Нетаньяху посетить Венгрию в ноябре прошлого года, заявив, что он гарантирует, что ордер на арест израильского премьера, выданный Международным уголовным судом, не будет выполнен.

"Как только дата визита будет определена, мы ее объявим – конечно, с учетом аспектов безопасности, которые в данном случае очень важны", – сказал Гуйяш.

На вопрос, рассматривает ли правительство Венгрии возможность выхода из МКС, он ответил: "Я уже высказывал мнение, что я был бы очень сторонником выхода. Правительство еще не приняло такого решения. Орган потерял смысл, выполняя политическую функцию вместо юридической".

Недавно глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Будапешт оценивает свое сотрудничество с Международным уголовным судом после указа президента США о санкциях против суда.

Как известно, 6 февраля президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях против Международного уголовного суда, главной причиной чего стал ордер на арест против топ-чиновников Израиля.

Читайте статью "ЕвроПравды" о том, почему ордер МУС на арест премьера Нетаньяху бьет также по Украине.