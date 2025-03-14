Британия выдаст Молдове олигарха Платона, который отмыл более $20 млрд

В Великобритании задержали молдовского олигарха Вячеслава Платона, который ожидает экстрадиции в Молдову.

Об этом 14 марта сообщила Генеральная прокуратура Молдовы, пишет "Европейская правда".

Как сообщается, 13 марта компетентные органы Великобритании проинформировали Генпрокуратуру Молдовы о задержании Платона. Это произошло на основании запроса прокуратуры от 25 сентября 2024 года.

"Сейчас прокуратура Республики Молдова контактирует с британскими властями с целью организации соответствующих процедур для представления указанного гражданина правоохранительным органам нашей страны", – говорится в сообщении.

Отметим, если экстрадиция состоится, то она будет не первой для олигарха. В 2016 году Платона задержали в Украине, после чего Печерский суд вынес решение о его аресте и экстрадиции в Молдову.

В Молдове Платон проходит обвиняемым по нескольким уголовным делам, пишет издание Newsmaker.

По информации прокуратуры, в 2011 году бизнесмен создал и возглавил преступную организацию "Ландромат", которая действовала в Молдове, Украине, России и других странах. Организация отмывала деньги через молдовский банк, а также банки и финансовые учреждения России и Литвы. Считается, что благодаря этой схеме удалось отмыть 22 млрд евро грязных российских денег.

Кроме этого, Платон – главный фигурант дела о выводе денег из страховых компаний Asito, МоІԁаѕіg и Alliance Insurance Group. В 2017 году бизнесмена приговорили к 12 годам лишения свободы.

В 2019 году Высшая судебная палата (ВСП) вернула дело о выводе денег из страховых компаний на пересмотр в Апелляционную палату, а та, в свою очередь, в суд первой инстанции. В то же время суды отменили наказание, назначенное Платону в этом деле.

Параллельно с этим в 2020 году по инициативе прокуратуры отправили на пересмотр и дело Платона о мошенничестве в Banca de Economii, а Платона выпустили из тюрьмы.

Тогдашний генпрокурор Александр Стояногло тогда подчеркнул, что настоящим бенефициаром 869 млн леев (около 44 млн долларов США), выведенных из BEM, был лидер Демократической партии Влад Плахотнюк. В июне 2021 года суд полностью оправдал Платона по делу BEM. При этом дело вернули в Антикоррупционную прокуратуру, чтобы найти "настоящих виновных".

Также суд Буюкан продолжает рассматривать еще два уголовных дела Платона. В одном из них прокуроры утверждают, что пользуясь влиянием в руководстве Moldindconbank (MICB) Платон, убедил олигарха Илана Шора взять в MICB кредиты на общую сумму более $23 млн и передать ему. Адвокаты утверждают, что компании Шора получили эти кредиты для личных нужд политика.