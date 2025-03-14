Біля відомої вершини у польських Татрах зійшла лавина, під неї потрапили кілька людей
Новини — П'ятниця, 14 березня 2025, 13:54 —
Біля найвищої вершини Польщі зійшла велика лавина, під неї потрапили декілька туристів.
Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".
У польських Татрах розпочали пошуково-рятувальну операцію після сходження великої лавини неподалік вершини Риси вранці 14 березня.
Довжина лавини складала близько 500 метрів, ширина – близько 300 метрів.
На місці працює гірська рятувальна служба зі службовими собаками. Одного з туристів, якого частково засипало снігом, вже визволили, під снігом може залишатись ще кілька людей.
Нагадаємо, у січні в Альпах на території різних країн сталася серія смертельних випадків через сходження лавин. На території французьких Альп загинули троє лижників з Норвегії, у Швейцарії – туристи з Нідерландів.
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