Біля відомої вершини у польських Татрах зійшла лавина, під неї потрапили кілька людей

Біля найвищої вершини Польщі зійшла велика лавина, під неї потрапили декілька туристів.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

У польських Татрах розпочали пошуково-рятувальну операцію після сходження великої лавини неподалік вершини Риси вранці 14 березня.

Довжина лавини складала близько 500 метрів, ширина – близько 300 метрів.

На місці працює гірська рятувальна служба зі службовими собаками. Одного з туристів, якого частково засипало снігом, вже визволили, під снігом може залишатись ще кілька людей.

Нагадаємо, у січні в Альпах на території різних країн сталася серія смертельних випадків через сходження лавин. На території французьких Альп загинули троє лижників з Норвегії, у Швейцарії – туристи з Нідерландів.