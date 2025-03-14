Возле известной вершины в польских Татрах сошла лавина, под нее попали несколько человек
Новости — Пятница, 14 марта 2025, 13:54 —
Возле самой высокой вершины Польши сошла большая лавина, под нее попали несколько туристов.
Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".
В польских Татрах начали поисково-спасательную операцию после схода большой лавины недалеко от вершины Рысы утром 14 марта.
Длина лавины составляла около 500 метров, ширина – около 300 метров.
На месте работает горная спасательная служба со служебными собаками. Одного из туристов, которого частично засыпало снегом, уже освободили, под снегом могут оставаться еще несколько человек.
Напомним, в январе в Альпах на территории разных стран произошла серия смертельных случаев из-за схода лавин. На территории французских Альп погибли трое лыжников из Норвегии, в Швейцарии – туристы из Нидерландов.
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Реклама: