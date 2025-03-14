У ЄС зробили крок до накладання тарифів на добрива з Росії та Білорусі

Рада Європейського Союзу 14 березня схвалила переговорну позицію стосовно пропозиції Європейської комісії запровадити тарифи на сільськогосподарську продукцію з Росії та Білорусі, включно з добривами.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила пресслужба Ради ЄС.

Пропозицію обкласти тарифами 15% імпорту в ЄС сільськогосподарської продукції російського та білоруського походження Єврокомісія висунула ще в січні.

Запропоновані тарифи в разі ухвалення будуть поширені на решту російської та білоруської сільгосппродукції, яка ще не перебуває під обмеженнями в Євросоюзі, зокрема на азотні добрива.

У Раді ЄС очікують, що тарифи зменшать доходи Росії від експорту, тим самим обмеживши її можливості фінансувати загарбницьку війну проти України.

За офіційними даними, у 2023 році імпорт добрив з Росії, які мають бути обкладені тарифами, становив понад 25% від загального імпорту ЄС – близько 3,6 млн тонн на суму 1,28 млрд євро.

Тепер свою переговорну позицію має ухвалити Європейський парламент, після чого він і Рада ЄС повинні будуть узгодити спільний текст рішення. Після цього Рада ЄС ухвалить його кваліфікованою більшістю голосів.

Тарифи на переважну більшість аграрної продукції з Росії та Білорусі, насамперед зерно, діють на території Євросоюзу з липня 2024 року.

Україна, а також Польща та країни Балтії тривалий час закликали до повної заборони імпорту цих товарів.