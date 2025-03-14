В ЕС сделали шаг к введению тарифов на удобрения из России и Беларуси

Совет Европейского Союза 14 марта одобрил переговорную позицию относительно предложения Европейской комиссии ввести тарифы на сельскохозяйственную продукцию из России и Беларуси, включая удобрения.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила пресс-служба Совета ЕС.

Предложение обложить тарифами 15% импорта в ЕС сельскохозяйственной продукции российского и белорусского происхождения Еврокомиссия выдвинула еще в январе.

Предложенные тарифы в случае принятия будут распространены на остальную российскую и белорусскую сельхозпродукцию, которая еще не находится под ограничениями в Евросоюзе, в частности на азотные удобрения.

В Совете ЕС ожидают, что тарифы уменьшат доходы России от экспорта, тем самым ограничив ее возможности финансировать захватническую войну против Украины.

По официальным данным, в 2023 году импорт удобрений из России, которые должны быть обложены тарифами, составил более 25% от общего импорта ЕС – около 3,6 млн тонн на сумму 1,28 млрд евро.

Теперь свою переговорную позицию должен принять Европейский парламент, после чего он и Совет ЕС должны будут согласовать общий текст решения. После этого Совет ЕС примет его квалифицированным большинством голосов.

Тарифы на подавляющее большинство аграрной продукции из России и Беларуси, прежде всего зерно, действуют на территории Евросоюза с июля 2024 года.

Украина, а также Польша и страны Балтии долгое время призывали к полному запрету импорта этих товаров.