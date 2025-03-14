В Канаде принял присягу новый премьер, Фриланд возвращается в правительство

Новый лидер Либеральной партии Канады Марк Карни в пятницу, 13 марта, принял присягу и официально стал премьер-министром страны после отставки Джастина Трюдо.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на CBC.

Церемония принесения присяги состоялась в Ридо-Холл – официальной резиденции генерал-губернатора (представителя британского монарха) Канады.

59-летний Карни стал первым в истории канадским премьер-министром без политического опыта или опыта работы в правительстве – до этого он работал в центробанке Канады и Британии, а также внештатным советником Трюдо.

Вместе с Карни примет присягу и его правительство. Большинство министров сохранили свои должности, в частности министр обороны Билл Блэр и министр иностранных дел Мелани Жоли.

Также в правительство вернулась Христя Фриланд, которая уволилась в знак протеста против экономической политики Трюдо. Она возглавит Министерство транспорта и внутренней торговли.

Марк Карни вступает в должность премьера Канады в разгар торговой войны с США. Ранее он заявлял, что Канада никогда не станет частью США, и пообещал сохранять тарифы на американские товары до тех пор, пока американцы "не продемонстрируют уважения".

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