Норвегія повертає шведам штрафи за "незаконний" перетин кордону під час COVID-19

Норвезька прокуратура почала відшкодовувати деяким громадянам Швеції штрафи, які стягувала у 2020 році після рішення свого уряду про закриття кордону через пандемію COVID-19.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє SVT.

Рівно пʼять років тому, 16 березня 2020 року, Норвегія закрила свій кордон зі Швецією у звʼязку з поширенням коронавірусу. Різні прикордонні обмеження змінювали одне одного протягом року і семи місяців.

Порушників обмежень з боку Швеції, де коронавірусні обмеження були не такими суворими, карали штрафами у розмірі 10 тисяч шведських крон (зараз – майже 990 доларів).

Але під час однієї з апеляцій генеральний прокурор Норвегії знайшов угоду від 1917 року, яка, як виявилося, надавала жителям прикордонних територій законне та необмежене право пересуватися між країнами.

"Існував виняток, який застосовувався до мешканців прикордонних територій протягом усієї пандемії", – пояснив SVT представник норвезької прокуратури Альф Бутеншон Скре.

Влада Норвегії наразі точно не знає, скільком людям мають бути повернуті штрафи, але тільки в одному прикордонному районі гроші повернули 55 людям.

Як зазначає SVT, після пандемії Норвегія змінила законодавство, і загальне право мешканців прикордонних районів на вільне пересування було скасовано.

Минулого року, нагадаємо, уряд Італії скасував штрафи для людей, які відмовилися від обов'язкових щеплень від COVID-19.

Тим часом у розвідувальному комітеті Бундестагу закликали уряд Німеччини розсекретити доповідь розвідки щодо походження коронавірусу.