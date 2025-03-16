Норвегия возвращает шведам штрафы за "незаконное" пересечение границы во время COVID-19

Норвежская прокуратура начала возмещать некоторым гражданам Швеции штрафы, которые взимала в 2020 году после решения своего правительства о закрытии границы из-за пандемии COVID-19.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает SVT.

Ровно пять лет назад, 16 марта 2020 года, Норвегия закрыла свою границу со Швецией в связи с распространением коронавируса. Различные пограничные ограничения сменяли друг друга в течение года и семи месяцев.

Нарушителей ограничений со стороны Швеции, где коронавирусные ограничения были не такими строгими, наказывали штрафами в размере 10 тысяч шведских крон (сейчас – почти 990 долларов).

Но во время одной из апелляций генеральный прокурор Норвегии нашел соглашение от 1917 года, которое, как оказалось, предоставляло жителям приграничных территорий законное и неограниченное право передвигаться между странами.

"Существовало исключение, которое применялось к жителям приграничных территорий в течение всей пандемии", – пояснил SVT представитель норвежской прокуратуры Альф Бутеншон Скре.

Власти Норвегии пока точно не знают, скольким людям должны быть возвращены штрафы, но только в одном приграничном районе деньги вернули 55 людям.

Как отмечает SVT, после пандемии Норвегия изменила законодательство, и общее право жителей приграничных районов на свободное передвижение было отменено.

В прошлом году, напомним, правительство Италии отменило штрафы для людей, которые отказались от обязательных прививок от COVID-19.

Между тем в разведывательном комитете Бундестага призвали правительство Германии рассекретить доклад разведки о происхождении коронавируса.