Зеленський поспілкувався з новим прем'єром Канади щодо Росії: "Треба тотальні санкції"

Президент Володимир Зеленський поспілкувався з новим прем’єр-міністром Канади Марком Карні щодо російської агресії.

Про це він повідомив у Telegram, пише "Європейська правда".

Зеленський проінформував, що під час розмови Карні "озвучив правильні речі про те, як потрібно посилювати тиск на Москву".

"Тіньовий флот, банківський сектор. Треба впроваджувати тотальні санкції на все, що дає Росії кошти для фінансування війни", – зазначив він.

Український президент наголосив, що лише так можна примусити очільника Кремля Владіміра Путіна до справедливого і тривалого миру.

Також вони поспілкувалися щодо гуманітарного аспекту гарантій безпеки для України, а також української тематики порядку денного головування Канади у G7.

Зеленський додав, що окремо обговорили розвиток двосторонніх відносин між державами.

"Канада зацікавлена у військово-промисловій та оборонній співпраці. За час цієї війни ми маємо великий досвід у виробництві засобів РЕБ, далекобійних ракет і дронів. Україна готова до спільного виробництва", – підсумував він.

Карні раніше вже запевнив у продовженні підтримки України, а також закликав Росію сісти за стіл переговорів.

14 березня країни G7 заявили про готовність запровадити проти Росії подальші санкції та посилити підтримку України, якщо РФ відмовиться від пропозиції про припинення вогню.