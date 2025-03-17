Зеленский пообщался с новым премьером Канады о России: "Надо тотальные санкции"

Президент Владимир Зеленский пообщался с новым премьер-министром Канады Марком Карни относительно российской агрессии.

Об этом он сообщил в Telegram, пишет "Европейская правда".

Зеленский проинформировал, что во время разговора Карни "озвучил правильные вещи о том, как нужно усиливать давление на Москву".

"Теневой флот, банковский сектор. Надо вводить тотальные санкции на все, что дает России средства для финансирования войны", – отметил он.

Украинский президент подчеркнул, что только так можно заставить главу Кремля Владимира Путина к справедливому и длительному миру.

Также они пообщались по гуманитарному аспекту гарантий безопасности для Украины, а также украинской тематики повестки дня председательства Канады в G7.

Зеленский добавил, что отдельно обсудили развитие двусторонних отношений между государствами.

"Канада заинтересована в военно-промышленном и оборонном сотрудничестве. За время этой войны мы имеем большой опыт в производстве средств РЭБ, дальнобойных ракет и дронов. Украина готова к совместному производству", – подытожил он.

Карни ранее уже заверил в продолжении поддержки Украины, а также призвал Россию сесть за стол переговоров.

14 марта страны G7 заявили о готовности ввести против России дальнейшие санкции и усилить поддержку Украины, если РФ откажется от предложения о прекращении огня.