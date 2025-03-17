Глава МЗС Данії: відсутність чіткої відповіді Путіна на пропозицію перемир’я не вселяє надії

Міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен "не особливо оптимістичний", коли йдеться про припинення вогню між Україною та Росією.

Про це він заявив журналістам перед засіданням глав МЗС країн ЄС у Брюсселі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TV2.

Міністр вважає, що відсутність чіткої відповіді Росії на пропозицію перемир'я не є добрим знаком.

"Україна погодилася на американську ідею припинення вогню. Це було давно, і ми досі не отримали відповіді від Путіна. Це саме по собі не вселяє особливої надії", – сказав Расмуссен.

Сам міністр не вірить, що Путіна "до чогось залучать".

"Звісно, він ще може мене здивувати. Я просто думаю, що було б неправильно сидіти і чекати на позитивний сюрприз, тому ми повинні продовжувати підтримувати Україну, і дуже важливо дати їй сильну позицію", – заявив глава МЗС Данії.

Очільниця дипломатії ЄС Кая Каллас вважає, що умови, висунуті Росією щодо американської пропозиції припинити вогонь, дають підстави сумніватися у тому, чи хоче вона миру.

13 березня очільник Кремля Владімір Путін заявив, що "згоден" із пропозицією США припинити бойові дії, але це має "привести до довгострокового миру".

У Кремлі також заявили, що через спецпосланника Трампа Стіва Віткоффа були передані "додаткові сигнали" американському президенту Дональду Трампу.

Сам Трамп заявив, що американська сторона мала "дуже хорошу та продуктивну дискусію" з очільником Кремля. Він сказав, що зараз є "дуже хороший шанс, що ця жахлива, кривава війна може нарешті закінчитися".