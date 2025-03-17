Глава МИД Дании: отсутствие четкого ответа Путина на предложение перемирия не внушает надежды

Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен "не особо оптимистичен", когда речь идет о прекращении огня между Украиной и Россией.

Об этом он заявил журналистам перед заседанием глав МИД стран ЕС в Брюсселе, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TV2.

Министр считает, что отсутствие четкого ответа России на предложение перемирия не является хорошим знаком.

"Украина согласилась на американскую идею прекращения огня. Это было давно, и мы до сих пор не получили ответа от Путина. Это само по себе не внушает особой надежды", – сказал Расмуссен.

Сам министр не верит, что Путина "к чему-то привлекут".

"Конечно, он еще может меня удивить. Я просто думаю, что было бы неправильно сидеть и ждать положительного сюрприза, поэтому мы должны продолжать поддерживать Украину, и очень важно дать ей сильную позицию", – заявил глава МИД Дании.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас считает, что условия, выдвинутые Россией относительно американского предложения прекратить огонь, дают основания сомневаться в том, хочет ли она мира.

13 марта глава Кремля Владимир Путин заявил, что "согласен" с предложением США прекратить боевые действия, но это должно "привести к долгосрочному миру".

В Кремле также заявили, что через спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа были переданы "дополнительные сигналы" американскому президенту Дональду Трампу.

Сам Трамп заявил, что американская сторона имела "очень хорошую и продуктивную дискуссию" с главой Кремля. Он сказал, что сейчас есть "очень хороший шанс, что эта ужасная, кровавая война может наконец закончиться".