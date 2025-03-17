ЕС: решение США закрыть международные медиа играет на руку нашим общим врагам

В ЕС, комментируя решение администрации США во главе с Дональдом Трампом прекратить финансирование "Радио Свобода", и фактическую остановку вещания "Голоса Америки", заявили, что это будет играть на руку общим врагам.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на брифинге в Брюсселе заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо.

По ее словам, в ЕС рассматривают эти медиа как "маяки правды, демократии и надежды для миллионов людей по всему миру".

"И, конечно, в эпоху немодерированного контента и фейковых новостей журналистика, свобода прессы...имеют решающее значение для демократии. И это решение рискует сыграть на руку нашим общим противникам", – подчеркнула представитель ЕК.

Она подтвердила, что министры иностранных дел стран ЕС рассмотрят вопрос о закрытии "Радио Свобода" и "Голоса Америки".

Ранее стало известно об отмене финансирования "Радио Свобода", связанной с решением президента США Дональда Трампа сократить Агентство США по глобальным медиа (USAGM).

Перед тем поступила новость о проблемах "Голоса Америки", где журналистов отстранили от работы, что означает фактическую остановку вещателя.

Кроме того, госсекретарь США Марко Рубио объявил о сворачивании 83% программ Агентства по международному развитию (USAID) после шестинедельной проверки.