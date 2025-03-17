Одиозная Шошоаке в траурной одежде спела "Вечную память" демократии в Румынии

Одиозная антиукраинская лидер румынской партии S.O.S. România Диана Шошоаке в траурном облачении пришла с похоронными венками и свечой к зданию Конституционного суда Румынии, где будут рассматривать ее апелляцию на решение Избирательного бюро о недопуске к президентским выборам.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Digi24.

Шошоаке, которая является депутатом Европейского парламента", просила разрешить ей присутствовать на заседании судей, но получила отказ. В ответ она начала петь "Вечная память" перед зданием учреждения, обвиняя решение Конституционного суда в "похоронах демократии" в Румынии.

Eu nu cred ca este nebuna, doar isi bate joc de institutia in care activeaza, isi bate joc de functia pe care o detine si nu in ultimul rand, de cetatenii acestei tari care i-au dat un mandat pentru a-i reprezenta in Parlament. Isi bate joc de Romania. RUSINE, DIANA SOSOACA! pic.twitter.com/UmtUni7yGm – anca georgescu (@ancageorgescu5) March 17, 2025

Digi24

Она назвала судей Конституционного суда "преступниками в отношении румынской конституции" и обвинила их в уничтожении демократии.

Шошоаке также объявила, что обратится за международной поддержкой, и вспомнила Дональда Трампа и Владимира Путина, которым она направила открытые письма с просьбой о помощи.

Хотя она пыталась привлечь внимание СМИ к своему протесту, присутствующие журналисты предпочли проигнорировать мероприятие и не стали вести прямую трансляцию.

Ранее в тот же день Шошоаке организовала пресс-конференцию, но ее посещаемость была низкой: многие журналисты отказались освещать это мероприятие в знак протеста против постоянных нападок политика на прессу.

Диана Шошоаке известна многочисленными скандальными заявлениями и поступками.

Ее вывели с одного из заседаний Европарламента, где она криками перебивала другого депутата, скандировала "Верим в Бога" и держала икону. Еще она отличилась речью с вымышленными фактами о "миллионе румын" в Украине, которым "не дают говорить и молиться".