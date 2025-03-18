Трамп каже, що лідер Китаю може скоро відвідати США
Американський президент Дональд Трамп заявив, що лідер Китаю Сі Цзіньпін незабаром може відвідати США.
Про це повідомляє Financial Times, інформує "Європейська правда".
Виступаючи в понеділок під час відвідування вашингтонського Центру виконавських мистецтв імені Джона Кеннеді, Трамп сказав, що китайський лідер "приїде в недалекому майбутньому".
"Він (Сі. – Ред.) приїде в недалекому майбутньому", – зазначив американський президент.
Білий дім не відповів на прохання прокоментувати, чи почали Вашингтон і Пекін переговори про зустріч на найвищому рівні. Посольство Китаю у Вашингтоні відмовилося від коментарів.
Водночас джерело FT, знайоме із ситуацією, заявило, що жодних обговорень з приводу такої зустрічі не було.
Видання The Wall Street Journal раніше писало, що США і Китай почали обговорення потенційного проведення саміту в червні у США між президентом Дональдом Трампом і китайським лідером Сі Цзіньпіном.
Як відомо, 4 березня Трамп запровадив мита на товари з Канади і Мексики і підвищив тарифи для Китаю до 20%.
Китай швидко відреагував на нові тарифи США, підвищивши імпортні мита на американські сільськогосподарські та харчові товари на суму $21 млрд.