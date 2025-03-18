Трамп говорит, что лидер Китая может скоро посетить США

Американский президент Дональд Трамп заявил, что лидер Китая Си Цзиньпин вскоре может посетить США.

Об этом сообщает Financial Times, информирует "Европейская правда".

Выступая в понедельник во время посещения вашингтонского Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди, Трамп сказал, что китайский лидер "приедет в недалеком будущем".

"Он (Си. – Ред.) приедет в недалеком будущем", – отметил американский президент.

Белый дом не ответил на просьбу прокомментировать, начали ли Вашингтон и Пекин переговоры о встрече на высшем уровне. Посольство Китая в Вашингтоне отказалось от комментариев.

В то же время источник FT, знакомый с ситуацией, заявил, что никаких обсуждений по поводу такой встречи не было.

Издание The Wall Street Journal ранее писало, что США и Китай начали обсуждение потенциального проведения саммита в июне в США между президентом Дональдом Трампом и китайским лидером Си Цзиньпином.

Как известно, 4 марта Трамп ввел пошлины на товары из Канады и Мексики и повысил тарифы для Китая до 20%.

Китай быстро отреагировал на новые тарифы США, повысив импортные пошлины на американские сельскохозяйственные и пищевые товары на сумму $21 млрд.